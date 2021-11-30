فرق التدخل السريع تتعامل مع 96 حالة للأطفال وكبار وأسر بلا مأوى فى يومين

جدة - نرمين السيد - تعاملت فرق التدخل السريع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، مع 96 حالة بلا مأوى فى مختلف محافظات الجمهورية على مدار اليومين الماضيين، سواء لكبار السن أو للصغار، فى إطار توجيهات السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التغيرات المناخية التى تتعرض لها عدد من محافظات الجمهورية.





وقام فريق التدخل السريع المركزى بالقاهرة الكبرى بتكثيف حملات البحث عن الأشخاص فاقدى المأوى، وتم توزيع بطاطين لمن رفض الانتقال لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة للأطفال والكبار بلامأوى والحالات الإنسانية.

وجدير بالذكر أنه يتم العودة لنفس هذه الحالات واستكمال جهود اقناعهم للتوجه لمؤسسات الرعاية المخصصة والمجهزة لهم، حيث يتم إقناع نسبة منهم وترفض النسبة الأخرى وتفضل البقاء بالشارع.

واحتلت محافظات الوجه القبلى المركز الأول فى وجود مواطنين بلا مأوى أكثر من محافظات الوجه البحرى الذى يكثر التواجد فيه فى فصل الصيف وتوافد المصايف، ففى محافظة أسوان، شارك الفريق فى تسكين متضررى السيول بمساكن الإيواء العاجل بالعلاقى وفرش الوحدات السكنية كاملة، وفي البحيرة تم تعامل الفريق مع 8 حالات رفضوا الانتقال إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وفى سوهاج تعامل الفريق مع خمس حالات، منهم حالتان كبار بلا مأوى وأسرة لديها طفلان وتم استقبالهم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وفى أسيوط تعامل الفريق مع حالة شخص أربعينى بلا مأوى وتبين أنه يتعاطى المخدرات ورفض تحويله بإحدى مراكز علاج الإدمان.

وفى الفيوم تعامل الفريق مع حالة سيدة أربعينية بلا مأوى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة لها فتوجه الفريق لمكان تواجدها وتم إقناعها بالتحرك مع الفريق لاستقبالها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

واقتصرت محافظات الوجه البحرى فى محافظتين فقط هما الإسكندرية، حيث تعامل الفريق مع ثلاث حالات منهم مسن كان يقيم بالشارع وقام أهالى المنطقة بتوفير حجرة لإقامة المسن بها، وتعامل الفريق مع مسن آخر يمتهن التسول من المارة وتم توعيته بمخاطر التسول مع إمكانية تقديم خدمات مساعدة مالية وانتقاله إلى مؤسسة رعاية آمنه ولكنه فَضَّل البقاء بالشارع.

وشخص آخر بنفس المحافظة تم التبليغ عن تواجده وتوجه الفريق لمكان تواجده ولكن لم يتم العثور عليه، وفى بورسعيد تم التعامل مع حالة مسن بلا مأوى وإيداعه بدار حياة كريمة للرجال بلا مأوى، وذلك ليتلقى كافة أوجه الرعاية.

ويتلقى فريق التدخل السريع شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدى الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعى بمواقع التواصل.