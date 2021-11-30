المترو ينفى الإعلان عن وظائف خالية بالخط الأول والثانى

جدة - نرمين السيد - نفى أحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، ما تم نشره عبر أحد المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا حول الإعلان عن وظائف خالية داخل الشركة بالخط الأول والخط الثانى براتب 7 آلاف جنيها.





وأكدت الشركة فى بيانها، أن هذا الخبر عار تماما من الصحة وتهيب الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بجميع وسائل الإعلان المختلفة تحرى الدقة عند نشر أى أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوى والهام الذى يخدم ملايين الركاب يوميا والرجوع إلى المركز الإعلامى للشركة للتأكد من أى خبر قبل نشره.

وأوضحت الشركة، أنه فى حالة طلب الشركة وظائف خالية يتم الإعلان من خلال الموقع الإلكترونى للشركة cairometro.gov.eg والصفحة الرسمية لمترو القاهرة عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " وعبر الصحف القومية فقط ولا يتم نشرها فى أى مكان آخر. و ختاما ناشد متحدث المترو أحمد عبدالهادى بكير، جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وأيضاً عبر الموقع الرسمى للشركة cairometro.gov.eg، وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.

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