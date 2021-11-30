محافظ القاهرة يتفقد مركز التطعيم الرئيسى ضد فيروس كورونا (صور)

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وأشار محافظ القاهرة إلى توافر جميع أنواع اللقاحات بالمركز فى إطار حرص الدولة وجهودها المستمرة للتواصل مع مختلف الجهات الدولية لتعدد وتنوع مصادر اللقاحات فى مصر لحماية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.
وأضاف محافظ القاهرة أن المركز يعمل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء، ويستقبل من 10 إلى 14 ألف مواطن يوميا، ويتوافر به خدمة تطعيم المسافرين QR.code حتى الساعة 8، كما أنه يوفر التطعيم بلقاح فايزر للشباب من 16 إلى 18 عاما.
وتابع محافظ القاهرة سير العمل داخل المركز وانتظام برنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة والمسارات التى يمر بها متلقى اللقاح، والتقى عدد من المتواجدين بالمركز عقب حصولهم على التطعيم.
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