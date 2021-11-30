التراس يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية في مجال الصناعات الدفاعية.





جاء هذا خلال فعاليات اليوم الثانى للمعرض ومباحثات لتعزيز التعاون مع وزير دفاع دولة رواندا. وتباحث الطرفان عرض رؤية العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات.. كما تم خلال المباحثات على تعزيز أليات التعاون مستقبلا.

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