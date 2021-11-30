الإنتاج الحربى: حريصون على التعاون مع كازاخستان لتحقيق شراكة واعدة

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم الثلاثاء، أوريسبايف مقصد، رئيس لجنة المشتريات الدفاعية بوزارة الصناعات وتطوير البنية التحتية بكازاخستان.





وجرى اللقاء بجناح وزارة الإنتاج الحربى بمعرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" والذى بدأ أمس ويستمر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أنه تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين والتأكيد على حرص كلا الطرفين على تعزيز سبل التعاون بين وزارة الإنتاج الحربى المصرية ووزارة الصناعات وتطوير البنية التحتية الكازاخستانية نظراً لما تتميز به الوزارتين والجهات التابعة لهما من إمكانيات وخبرات تساهم فى تحقيق شراكة استراتيجية واعدة بما يعود بالنفع على كلا الجهتين وتحقيق أهدافهما المشتركة.

واستعرض الوزير "مرسى" الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية والبشرية لوزارة الإنتاج الحربى، داعياً الجانب الكازاخستانى لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربى للتعرف على إمكانياتها بشكل أكثر عمقاً على أرض الواقع للوقوف على موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أكد أوريسبايف مقصد رئيس لجنة المشتريات الدفاعية بوزارة الصناعات وتطوير البنية التحتية بكازاخستان أن "EDEX 2021" هو بالفعل ملتقى دولى ضخم يتيح الفرصة لكبرى الشركات العاملة فى مجالات الصناعات الدفاعية لعقد اللقاءات والمباحثات والإطلاع على الإمكانيات المتوفرة بكل شركة أو جهة مشاركة، كما أكد على فخره بما شاهده من إمكانيات متطورة للمعروضات العسكرية على أرض مصر، مؤكدا أن جناح الإنتاج الحربى متميز ويعكس كفاءة منتجاتها، مشيراً إلى أن هذا المعرض أصبح ضمن مصاف المعارض الدولية الكبرى التى تقام بالدول العظمى المنتجة للسلاح ومختلف الأنظمة الدفاعية.

وأشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر إلى أن "مقصد" أشاد خلال اللقاء بالدور الذى تقوم به مصر للحفاظ على السلام والاستقرار فى المنطقة، كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى فى مجالات التصنيع المختلفة.