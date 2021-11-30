كيف دعمت الدولة متضررى السيول فى أسوان؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - سخرت أجهزة الدولة إمكانياتها لدعم الأسر المتضررة من السيول التى تضررت فى محافظة أسوان، والتى تضرر منها 1560 منزلاً تعرض للانهيار الكلى والجزئى، و503 مواطنين أصيبوا بلدغات العقارب، جرفتها السيول.





جاء دعم الدولة عن طريق شفطت الأجهزة التنفيذية المياه وإزالة آثار السيول، وإيواء 504 أسر متضررة فى وحدات حى السلام، وإطلاق قوافل مساعدات عينية وغذائية للمتضررين، وإعادة المجتمع المدنى إعمار بناء وترميم المنازل المتضررة، ورش وتطهير المناطق المتضررة ضد الحشرات والعقارب.

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