استمرار فتح معبر رفح البرى من الجانبين للعبور والمساعدات

استمر فتح وتشغيل معبر رفح البرى اليوم الثلاثاء، من الجانبين، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، وأشارت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر الى استمرار الفتح والتشغيل اليوم لعبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين.. مع استمرار إدخال المساعدات ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية .

وأكدت على استمرار تواجد الأطقم الإدارية والفنية للتيسير على الأخوة الفلسطينيين، ولسرعة إنهاء إجراءات العبور وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة .. كما أن الاستعدادات قائمة لاستقبال الحالات الانسانية ولإدخال أية مساعدات الى قطاع غزة فى أى وقت .

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا منذ 16 مايو الماضى لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات .. علاوة على عبور العالقين من الجانبين، وهناك جاهزية لتشغيل المعبر فى أى وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

يشار أيضا أنه يتم افتتاح المعبر بصفة استثنائية للحالات الانسانية فى أى وقت ولادخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات ( ووفقا للحاجة ) .. بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية .