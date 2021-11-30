رئيس تنفيذى لشركة إماراتية: مشاركتنا فى إيديكس انعكاس لاهتمامنا بالتعاون مع مصر

قال حمد المرر رئيس التنفيذي لشركة إيدج الإماراتية على هامش مشاركة الشركة فى المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ايديكس 2021، إن هذه المشاركة الأولى لمجموعة الشركة فى معرض خارج الإمارات وهذا يدل على مدى الاهتمام بالمشاركة والتعاون مع مصر.

وحول لقاء وزير الدفاع الإماراتي مع الجانب المصري أكد فى تصريحات صحفية على هامش المعرض:" تم بحث مع الجانب المصري مجالات التصنيع المشترك وإيجاد حلول مشتركة جديدة بمجالات التعاون لخدمة قطاع الأمن والدفاع "، وهذه المشاركة الأولى لمجموعة شركتنا خارج الإمارات في هذا المعرض وهذا يدل على مدى اهتمامنا بالمشاركة مع مصر"

وتابع: "الإمارات بلا شك منذ زمن طويل لها تعاون مع مصر في عدة مجالات حيث أن مجال التعاون مفتوح"، مؤكدا: "نحن نرى أن الإمكانيات الموجودة في مصر تدعمنا نحن كصناعة محلية في الإمارات والمجال، الذى نعمل فيه صعب ويطلب منا مثابرة وجهود مشتركة على كافة الأصعدة".

وأضاف أن المشاركة تشمل تغطية عدة مجالات، منها الأنظمة المستقلة والذخائر الموجهة بدقة والحرب الإلكترونية والاستخبارات والأنظمة البحرية والأنظمة البرية وخدمات التدريب والصيانة والأسلحة الصغيرة.

ويوجد وجود كبير للشركة داخل جناح الإمارات العربية المتحدة باعتبارها أكبر مجموعة تكنولوجيا متقدمة في المنطقة للدفاع ومجالات أخرى، وواحدة من الموردين العسكريين الرائدين في العالم.

وسيترأس مجلس الإمارات للشركات الدفاعية العارضين الإماراتيين بدعم ورعاية كاملة من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس توازن الاقتصادي.

وتقام الدورة الثانية من معرض إيديكس في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وهو المعرض الوحيد ثلاثي الخدمات للدفاع والأمن في شمال إفريقيا.

وعرض جناح ايدج مجموعة واسعة من حلول ومنتجات وخدمات الصناعات الدفاعية المتطورة التي تقدمها 10 من شركاتها - هالكن، والطارق، وكاراكال، وأداسي، ونمر، وأبوظبي لبناء السفن، والجسور، وسيجنال، وبيكن رد، وأمرك، بحيث تغطي مجالات الأنظمة المستقلة، والذخائر الموجهة بدقة، والحرب الإلكترونية، والاستخبارات، والأنظمة البحرية، والأنظمة البرية، وخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة.

وقال فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة ايدج، وفقا لبيان من الشركة: "تفخر ايدج بأن يكون لها تمثيل في معرض إيديكس في القاهرة، جنباً إلى جنب مع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية. نحن نقود إنشاء وتصنيع حلول التكنولوجيا المتقدمة في الدفاع وفي المجالات المدنية ونلعب دورًا محوريًا في الدفع باتجاه تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن الدولي. كما نواصل المضي قدمًا في أجندة الثورة الصناعية الرابعة للمساعدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للصناعات المستقبلية، والترويج للمنتجات والخدمات المتميزة للتصدير على مستوى العالم. يعدّ إيديكس منصة مثالية يمكن من خلالها الترويج لمحفظتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها".

ومن بين العديد من المنتجات المتقدمة المعروضة، يشمل جناح ايدج عروضاً لصاروخ الطارق؛ والطائرات بدون طيار شادو 25 و شادو50، وسلسلة ثاندر وعائلة ديزيرت ستينغ من الصواريخ الموجهة بدقة، وصواريخ سكاي نايت وناسف، وطائرة قرموشة بدون طيار، وأنظمة الذخائر الموجهة راش 1M، وراش 2M، وراش 2H؛ وسلسلة QX من الطائرات بدون طيار؛ ومركبة عجبان 440 ومركبة جيس سداسية الدفع؛ والعديد من الحلول الأمنية للحرب الإلكترونية والاستخبارات.

كما يعرض الجناح بشكل تفاعلي خدمات وحلول الصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية التي تقدمها شركة أمرك التابعة لقطاع دعم المهام في مجموعة ايدج، بما في ذلك نماذج مصغرة لمنشآتها. وستعرض أبوظبي لبناء السفن نماذج مصغرة لسفن الدوريات البحرية زورق الاشتباك الساحلي 160 وفلج 3 و 36 فليكس. كما تعرض كاراكال مجموعة من الأسلحة الصغيرة، بما في ذلك البندقية الهجومية CAR 816 وبندقية القنص CSR 338.