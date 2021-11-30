عرض أحد طراز للكلاشينكوف الروسى ضمن الجناح الروسى فى معرض إيديكس.. صور

شارك عدد من كبرى الشركات الروسية فى المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ايديكس 2021، لعرض أحدث منتجاتهم الدفاعية، ومن بين تلك العارضين كانت شركة "كلاشينكوف".

وعرضت شركة كلاشينكوف مجموعة واسعة من الأسلحة الخفيفة بما فيها البنادق الآلية "كلاشنكوف" من سلسلة "مائتين"، ومن سلسلة "مائة"، وأحدث البنادق الآلية من طراز AK-308 AK-19، AK-16، وكذلك مسدس الرشاش الحديث من طراز PPK- 20 ومسدس ليبيديف.

وتعد الشركة جزء من شركة "روس أوبورن اكسبورت" والتى عرضت كذلك نماذج للسيارات "تايفون" و"تورنادو".

كما تعرض أكبر شركة عالمية لإنتاج المدرعات- شركة "أورال فاجون زافود"، نماذج للمدرعات الأكثر مبيعا فى الشرق الأوسط وإفريقيا – مثل الدبابة T-90MS والعربة المدرعة لدعم الدبابات "تريميناتور". كما يعرض مصنع بيتروفسكى نموذجا للغم الحديث المضاد للدبابات PTKM-1R. ويقدم المركز التكنولوجى المتخصص طائرة بدون طيار من طراز "Orlan-10E" .