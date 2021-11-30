رئيس العربية للتصنيع يبحث زيادة التعاون مع الشركات الروسية خلال إيديكس 2021

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تعزيز التعاون مع الخبرات الروسية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات، جاء هذا خلال فعاليات اليوم الثانى لمعرض ايدكس 2021، حيث تم إجراء مباحثات للتعاون مع شركة روس ايرون اكسبورت الروسية.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون في العديد من مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات، فضلا عن التكامل مع الخبرة الروسية، وتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية.