EDEX 2021.. وزير الدولة للإنتاج الحربى يبحث مع وفد كازاخستانى تعزيز التعاون

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، أوريسبايف مقصد رئيس لجنة المشتريات الدفاعية بوزارة الصناعات وتطوير البنية التحتية بكازاخستان، جاء ذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" والذي بدأ أمس ويستمر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية.

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، والتأكيد على حرص كلا الطرفين على تعزيز سبل التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي المصرية ووزارة الصناعات وتطوير البنية التحتية الكازاخستانية، نظراً لما تتميز به الوزارتين والجهات التابعة لهما من إمكانيات وخبرات تساهم في تحقيق شراكة استراتيجية واعدة بما يعود بالنفع على كلا الجهتين وتحقيق أهدافهما المشتركة.

واستعرض الوزير "مرسي" الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية والبشرية لوزارة الإنتاج الحربي، داعياً الجانب الكازاخستاني لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف على إمكانياتها بشكل أكثر عمقاً على أرض الواقع للوقوف على موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد أوريسبايف مقصد رئيس لجنة المشتريات الدفاعية بوزارة الصناعات وتطوير البنية التحتية بكازاخستان أن "EDEX 2021" هو بالفعل ملتقى دولي ضخم يتيح الفرصة لكبرى الشركات العاملة فى مجالات الصناعات الدفاعية لعقد اللقاءات والمباحثات والإطلاع على الإمكانيات المتوفرة بكل شركة أو جهة مشاركة، كما أكد على فخره بما شاهده من إمكانيات متطورة للمعروضات العسكرية على أرض مصر، مؤكدا أن جناح الإنتاج الحربي متميز ويعكس كفاءة منتجاتها، مشيراً إلى أن هذا المعرض أصبح ضمن مصاف المعارض الدولية الكبرى التى تقام بالدول العظمى المنتجة للسلاح ومختلف الأنظمة الدفاعية.

وأشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أن "مقصد" أشاد خلال اللقاء بالدور الذي تقوم به مصر للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي فى مجالات التصنيع المختلفة.