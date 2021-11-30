مباحثات بين العربية للتصنيع ووزير دفاع رواندا فى اليوم الثانى بمعرض إيديكس 2021

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية في مجال الصناعات الدفاعية.

جاء هذا خلال فعاليات اليوم الثانى للمعرض ومباحثات لتعزيز التعاون مع وزير دفاع دولة رواندا، وتم خلال المباحثات عرض رؤية العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات.

كما تم خلال المباحثات التأكيد على تعزيز أليات التعاون مستقبلا.