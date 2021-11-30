أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية في مجال الصناعات الدفاعية.
جاء هذا خلال فعاليات اليوم الثانى للمعرض ومباحثات لتعزيز التعاون مع وزير دفاع دولة رواندا، وتم خلال المباحثات عرض رؤية العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات.
كما تم خلال المباحثات التأكيد على تعزيز أليات التعاون مستقبلا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مباحثات بين العربية للتصنيع ووزير دفاع رواندا فى اليوم الثانى بمعرض إيديكس 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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