/663717/جامعة-بني-سويف-تكرم-المحالين-للمعاش-خلال-نوفمبر

وأكد الدكتور منصور حسن على أهمية تكريمهم تقديرًا لمجهوداتهم وعطائهم خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعمهم لاسيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعا كأسرة واحدة.

جامعة بني سويف تكرم المحالين للمعاش خلال نوفمبر

وقال رئيس الجامعة، إن العاملين الذين تم تكريمهم، هم: مديحة عبيد أمين كلية الطب البيطري، مديحة محمد الشاذلي كلية العلوم، سناء عبدالحليم كلية الهندسة، أسامة عبدالعزيز محمد إدارة الجامعة، عبد العزيز رجب منصور كلية طب بشري، محسن محمد مرزوق كلية الحاسبات والمعلومات، تيبال كمال سعد الدين كلية الخدمة الاجتماعية، محمد محي الدين على كلية التربية.

توفي شاب أثناء ذهابة لشراء الفطار لأولاده ببني سويف

وكان احد المقربين له بالحيز الجغرافي للمطعم قد رصد وقوع شاب يدعي" رجائي عبدالله يوسف"، مقيم منطقة حي مقبل بمدينة بني سويف، حيث جاء إلي المطعم مستقلاً سيارتة الملاكي،قام بركنها ونزل لشراء الإفطار الصباحي،وفي لحظات من وقوفة أمام البائع سقط مغشيًا علية،وذلك بمنطقة الجزيرة المرتفعة أمام فرع"we"، التف حوله المواطنون لأسعافه او الوقوف علي ان كانت حالة غيبوبة مرضية او عن اسباب سقوطه مغشيا عليه.

وعلي الفور تم ابلاغ الجهات المعنية واعطت اوامرها بالتحرك لموقع الحادث و انتقلت سيارة الاسعاف لأنتشال الجثة والتوجه بها الي المستشفي للوقوف علي اسباب الوفاة، وتشريح الجثة إذا لزم الامر. لاستخراج تصاريح الدفن اللازمة وتسليمه لزويه، وتم نشر صوره المتوفى على مواقع التواصل بجانب سيارة لأجل التعرف عليه .

وتلقي اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية،اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتي ميكروباص بطريق مصر أسيوط الصحراوي الشرقي القديم،أمام عزبة علي حمودة نطاق مدينة بني سويف، نتج عنه اصابة 12 من شخص،علي الفور وجه مدير الأمن بسرعة نقلهم إلي اقرب مستشفي لأسعافهم.

ودفع مرفق هيئة إسعاف بني سويف بسيارات الاسعاف إلي موقع البلاغ،وتم نقل المصابين إلي مستشفي بني سويف التخصصي، تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفي.

إصابة 12 شخص في تصادم لـ 2 ميكروباص ببني سويف

وعند الأنتقال والفحص تبين أن المصابين هم،اقبال حمدي زيدان 21 سنة طالبه بكلية طب جامعة النهضه كسر بالقدم اليسرى، رمزي حلمي يوسف 68 سنة جروح وسحجات بالجسم، دنيا علي حسنين 30 سنة جروح وكدمات بالصدر، مودة فتحي احمد 7 سنوات، مصابة جروح وسحجات بالجسم مع اشتباه كسر الساق اليمني، مروان فتحي احمد 7 سنوات،مصاب كدمات وسحجات بالجسم، احمد حسن 35 سنة،مصاب كدمات وسحجات بالجسم، كريم وجيه محمد 19 سنة،مصاب اشتباه خلع بالكتف الايمن، الهام محمد سلطان 24 سنة،مصابة كدمات وسحجات بالجسم، حسن صلاح الدين فرحات 43 سنة، مصاب كدمات وسحجات بالجسم، عائشه عرفات طه 41سنة، مصاب كدمات وسحجات بالجسم، سعاد ابو بكر عبد الرحمن 66سنة، مصاب جرح قطعي بالساعد الأيسر، أميره محمد طه 38 سنة، كدمات وسحجات بالجسم.

هذا وقد تم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية.