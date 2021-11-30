/663724/الحكومة-تحدد-أسعار-الإقامة-فى-الفنادق-10-دولار-حد-أدنى

أصدر مجلس الوزراء، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، عددًا من القرارات التى يأتي على رأسها، تحديد أسعار الإقامة فى الفنادق.

دوت الخليج

ننشر قرارات مجلس الوزراء

 اعتمد مجلس الوزراء قرار اللجنة الوزارية للسياحة والآثار في اجتماعها السابع المنعقد في 16/11/2021، الخاص بتحديد حد أدني لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك برفع قيمة الحد الأدنى لتكون 50 دولارا للفنادق خمس نجوم، و40 دولارا للفنادق أربع نجوم، و30 دولارا للفنادق ثلاث نجوم، و20 دولارا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة، وذلك اعتبارا من الأول من مايو 2022، فيما عدا محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، ومدن طابا ونويبع حيث يتم التطبيق بها اعتباراً من الأول من نوفمبر 2022.

الحكومة تحدد أسعار الإقامة فى الفنادق

 وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 250.59 م2 الكائنة بأرض ترعة الخشاب الملغاة، زمام الحلف الشرقي، بمركز ومدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، بالمجان، لصالح شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر؛ لإقامة توسعات لمبني خدمات المواطنين عليها.

 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص بإصدار عملة تذكارية من الفضة، بمناسبة الاحتفال بمرور 45 عاماً على إنشاء النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وذلك تخليداً لهذا الحدث بما يعكس تقدير الدولة لأعضاء النقابة من المفكرين والأدباء والشعراء والروائيين والمترجمين والنقاد، باعتبارهم من أبرز عناصر قوة مصر الثقافية والفكرية.