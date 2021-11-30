/663729/بعد-موافقة-الحكومة-ننشر-ضوابط-بيع-وحدات-مشروعات-التطوير-العقاري

أصدر مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، عددًا من القرارات خلال اجتماع المجلس اليوم، والتى جاء على رأسها الموافقة على ضوابط ومعايير الملزمة على المطور العقاري.

دوت الخليج

الحكومة توافق على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري

ومن ضمن الضوابط التى ذكرها مجلس الوزراء، بشأن القرار ما صُدر بشأن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتي تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء.

ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري

وتضمنت الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذا أعمال الصيانة والتشغيل، فضلأً عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف هذه الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشترين.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار وتحديد الأولويات بشأنها، في مجالات: الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروات الطبيعية، والزراعة والإنتاج الحيواتي والداجني والسمكي.