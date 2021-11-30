/663738/للمرة-الأولى-حكماء-المسلمين-يقرر-ضم-شخصيات-نسائية-للمجلس

قرر مجلس حكماء المسلمين في اجتماعه الدوري، الثلاثاء، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضم شخصيات نسائية لعضوية المجلس، ممن تنطبق عليهم معايير الاختيار والعضوية، إيمانًا من المجلس بدور المرأة ومكانتها، وضرورة تمكينها من مختلف المواقع القيادية.

دوت الخليج

حكماء المسلمين يقرر ضم شخصيات نسائية للمجلس

وأوصى فضيلة الإمام الأكبر بضرورة مراعاة التنوع والتمثيل الجغرافي للمرشحات للعضوية، على أن تكون الشخصيات ممثلة لمجتمعات متباينة ثقافيا واجتماعيا، ومن فئات عمرية مختلفة، حتى ينعكس ذلك على إثراء طرح الموضوعات ومناقشة القضايا من مختلف زواياها، مؤكدا أن ضم سيدات للمجلس هو تطبيق عملي لتمكين المرأة، وسوف يسهم بشكل إيجابي في مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمرأة والفتيات.

حكماء المسلمين يناقش الأسماء المطروحة بشأن قائمة المجلس

واتفق الأعضاء على مناقشة الأسماء المطروحة على أن يتم إعلان الأسماء بشكل رسمي خلال الاجتماع المقبل للمجلس، والذي من المقرر أن يتم عقده بالعاصمة البحرينية المنامة.

هذا وكان مجلس حكماء المسلمين في اجتماعه، الثلاثاء، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد ناقش ارتفاع وتيرة أعمال العنف ضد المسلمين في المجتمعات الغربية، ودور التشريعات القانونية في الغرب تجاه خطابات الكراهية الموجهة ضد الإسلام ونبيه الكريم والرموز والمقدسات الإسلامية.