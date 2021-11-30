/663722/النائب-حسن-خليل--عن-قانون-مواجهة-الأوبئة--الرئيس-السيسي-يضع-صحة-المصريين-فى-أولي-إهتماماته

أشاد النائب ، حسن خليل ، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بأسوان ، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس ،على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية ، مؤكدا أن الرئيس السيسي حريص جداً علي صحة المواطن المصري .

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وأضاف عضو مجلس النواب ، أن قانون مواجهة الأوبئة والجوائح يهدف إلي تمكين الدولة من مواجهة الأخطار والأوبئة والجوائح الصحية وبما يضمن الحفاظ علي الصحة والسلامة العامة في إطار تشريعي سليم ورسمي وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من القانون وهي التصدي للآثار السلبية الناتجة عن تفشي الأوبئة والجوائح الصحية والتي تعطي 25 إجراء يحق لرئيس الحكومة اتخاذها حال تفشي الجائحة أو الأوبئة .

النائب “حسن خليل ” عن قانون مواجهة الأوبئة : الرئيس السيسي يضع صحة المصريين فى أولي إهتماماته

وأكمل النائب ، حسن خليل ، الرئيس السيسي يضع صحة المصريين فى أولي إهتماماته حيث وجه باتخاذ الحيطة والحذر من خلال المبادرات الطبية الكثيرة وأهمها 100 مليون صحة والكشف المبكر على الاورام والقضاء على الفيروس الكبدى سى بشكل نهائي من مصر ، بالاضافة إلى توفير لقاح فيروس كورونا ومواجهته وتوفير اللقاحات لجميع المصريين والتطعيم في وقت زمني قصير .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بالتصديق على القانون رقم 152 لسنه 2021 بشأن إجراءات مواجهه الأوبئة والجوائح الصحية.