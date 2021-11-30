/663731/محمد-ناجي-جدو-غريب-حتي-الان-الاتحاد-الافريقي-لم-يعترض-علي-قرار-الفيفا-باقامة-كأس-العالم-للاندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد إقامة بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد ان فية إقامة بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 3 إلى 12 من شهر فبراير لعام 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب محمد ناجي جدو لاعب النادي الأهلي السابق عبر حسابة الشخصي”تويتر:”غريب حتي الان الاتحاد الافريقي لم يعترض علي قرار الفيفا باقامة كأس العالم للاندية في نفس توقيت كأس الامم الافريقية ؟!!! هل سيتم تأجيل كأس الامم الافريقية ؟! محدش فاهم حاجة !”.

وحقق الأهلي المركز الثالث في النسخة الماضية بالدوحة، ليعادل أفضل إنجاز له في البطولة والذي حققه في عام 2006.

انتهت أحداث مباراة الأهلي وغزل المحلة بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين لصالح المارد الأحمر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح محمد مجدي أفشة سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 11 من عمر المباراة من خلال كرة ركنية للمارد الأحمر.

وجاء بيرسي تاو مهاجم النادي الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة من خلال تمريرات قصيرة وهجمه منظمه من المارد الأحمر، ليسجل تاو الهدف الثاني.

أهداف غزل المحلة

رد غزل المحلة بالهدف الاول في الدقيقة 57 من عمر المباراة ليسجل عبده يحيى من تقيليص الفارق في المباراة.

وسجل أكرم توفيق الهدف الثاني والتعادل لغزل المحلة، بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، ليعود المحلة ويفرض سيطرته على اللقاء.

وضرب الدولي التونسي علي معلول الهدف الثالث للنادي الأهلي ليؤكد على فوز المارد الأحمر في اللقاء، من خلال كرة حرة من على حدود منطقة الجزاء.