/663734/انطلاق-أولى-حلقات-تليفزيون-التنسيقية-الداخل-الأفريقي--مع-أحمد-مبارك-الثلاثاء

تنطلق أولى حلقات برنامج "الداخل الأفريقي "، اليوم الثلاثا، تقديم احمد مبارك، ضمن برامج قناة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، والتي أعلنت انطلاقها النائبة أميرة العادلي، مدير المركز الإعلامي للتنسيقية، خلال مؤتمر إطلاق استرتيجية التنسيقية ٢٠٢٢ منتصف نوفمبر والتي تضم عدد كبير من البرامج المختلفة.

دوت الخليج

انطلاق أولى حلقات تليفزيون التنسيقية «الداخل الأفريقي »

برنامج «الداخل الأفريقي» يسلط الضوء على القضايا الأفريقية المختلفة من انجازات ونزاعات وتحديات خاصة التي تتماس مع المصالح المصرية، حيث تكون أول حلقة بعنوان "السد التنزاني والسد الإثيوبي" حيث تتناول الحلقة ما تقوم به مصر من تشييد سد عملاق في تنزانيا على النيل وفوائده بالنسبة لمصر وافريقيا وأسباب اعتراض مصر على السد الإثيوبي.

تجدر الإشارة إلى أن النائبة الدكتورة رشا أبوشقرة، هى رئيس تحرير البرنامج، والإعداد حسام الدين محمود عضو التنسيقية.

هذا وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعلنت فى وقت لاحق انطلاق تليفزيون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى من المقرر أن يتناول العديد من القضايا والملفات التى تهم المواطنين.

وكانت التنسيقية قد أعلنت فى مؤتمر لها، الاستراتيجية العامة لعملها، والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية