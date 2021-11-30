/663737/بنعيش-مصيبة-كبيرة-النائب-بهاء-أبوالحمد-يطالب-باستدعاء-وزير-التعليم-للبرلمان-للرد-علي-حالات-تسمم-الاطفال

دعا النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، بضرورة حضور وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، إلى جلسة البرلمان، للرد على ما تعرض له العديد من الطلاب في مدارس مختلفة من حالات تسمم بسبب الوجبات المدرسية.

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وقال النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس: مصيبة يعيشها أهالي الأقصر بصفة عامة والبياضية بشكل خاص، وهناك حالة ذعر بسبب تسمم أكثر من 70 طالب بمدرسة البياضية الابتدائية المشتركة.

وأوضح أن لجنة التعليم بالمجلس، ناقشت عدة طلبات في هذا الشأن، ومندوبي وزير التربية والتعليم أكدوا أنه لا توجد حالات تسمم.

«بنعيش مصيبة كبيرة».. النائب بهاء أبوالحمد يطالب باستدعاء وزير التعليم للبرلمان للرد علي حالات تسمم الاطفال

وشدد النائب، على ضرورة أن يكون هناك تدخل وحل سريع للحفاظ على أرواح التلاميذ، قائلا: "وزير التعليم لازم يجي ويقولنا ايه اللي بيحصل؟".