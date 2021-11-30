مدبولى يتابع موقف المشروعات المرحلة الأولى بمبادرة «حياة كريمة»

وأكد رئيس الوزراء أهمية مكون الكهرباء ضمن الأعمال المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إذ تستهدف تلك الأعمال تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية بقرى الريف المصرى، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة فى هذا القطاع.
من جانبه، عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الموقف التنفيذي للأعمال الخاصة بمكون الكهرباء بالقرى المستهدفة، ضمن المرحلة الراهنة من مبادرة "حياة كريمة"، إذ أشار إلى ما ستحدثه هذه المشروعات من نقلة نوعية فى مستوى الخدمة المقدمة لأهالينا فى هذا القطاع.
وتم، خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة فى تنفيذ المشروعات، وأن تتم وفق البرامج الزمنية المحددة، لتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية، وقدرة أحمالها، بالقرى المستهدفة، خصوصًا أن الدولة توفر مليارات الجنيهات لهذا القطاع.
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