إزالة العقارات المتعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر ببولاق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محور الفريق كمال عامر بمحافظة الجيزة لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة وما سوف يحققه من ربط العديد من القطاعات الحيوية واختصار الوقت الزمنى التى تقطعه المركبات.

وقامت المحافظة من خلال حى بولاق الدكرور بإزالة العقارات المتعارضة بنطاق منطقة أبوقتادة بحى بولاق الدكرور، وذلك بعد تعويض قاطنيها لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة وجارى استكمال الأعمال.