العربية للتصنيع توقيع مذكرة التفاهم مع القابضة للصناعات الدفاعية البرتغالية

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية إقامة معرض إيدكس فى نسخته الثانية على أرض مصر، ما يعكس الثقة فى إمكانياتنا وقدراتنا على تنظيم هذا الحدث الدولى بمشاركة كبرى الشركات الدولية فى مجال الصناعات الدفاعية والتسليح.





وأشاد التراس بأهمية اقبال الشركات العالمية للتعاون مع مصر ثقة فى مناخ الإستثمار ورغبة فى التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مجال الصناعات الدفاعية ومؤشرا قويا اننا نسير فى الاتجاه السليم. فى هذا السياق، تم توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة القابضة للصناعات الدفاعية البرتغالية (idD)، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى مجال الصناعات الدفاعية وتدريب الكوادر البشرية، والاتفاق والتنسيق من خلال لجنة فنية مشتركة لبحث مجالات العمل مستقبلا. فى هذا الصدد، أكد التراس أهمية تعزيز التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وكبرى الشركات البرتغالية لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مجالات الصناعة المختلفة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى. من جانبها، أكدت رئيس الشركة القابضة للصناعات الدفاعية البرتغالية، أن السوق المصرى جاذبا للاستثمارات، ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية، مشيدة بالهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعى للدولة المصرية وتمتعها بكثير من الاستثمارات الجادة ولديها مستقبل واعد، وإمكانيات تجعلها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون وخلق فرص قوية خلال المرحلة المقبلة.

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