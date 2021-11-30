حماية المستهلك: حظر دخول المواطنين لمقار الجهاز دون شهادة كورونا أو PCR

جدة - نرمين السيد - أعلن جهاز حماية المستهلك، حظر دخول المواطنين إلى مقر الجهاز الرئيسى وفروعه الإقليمية بمحافظات الجمهورية، اعتبارا من 1 ديسمبر 2021 إلا بعد التأكد من الحصول على المصل المُضاد لفيروس كورونا المستجد من خلال الشهادة المُعدة لهذا الغرض أو تقديم PCR لم يمضِ على إجراءه أكثر من ثلاثة أيام.





وأوضح فى بيان صحفى، أن ذلك إيماءً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2750) لسنة 2021 بحظر دخول المواطنين اعتباراً من 1 ديسمبر 2021 للمنشآت الحكومية إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو تقديم تحليل PCR لم يمضِ على إجراءه أكثر من ثلاثة أيام.

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