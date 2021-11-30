رئيس الوزراء يتابع مع وزير الكهرباء موقف المشروعات التي يتم تنفيذها

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمتابعة موقف المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع الكهرباء ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية مكون الكهرباء ضمن الأعمال المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تستهدف تلك الأعمال تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية بقرى الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في هذا القطاع.

من جانبه، عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الموقف التنفيذي للأعمال الخاصة بمكون الكهرباء بالقرى المستهدفة، ضمن المرحلة الراهنة من مبادرة "حياة كريمة"، حيث أشار إلى ما ستحدثه هذه المشروعات من نقلة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة لأهالينا فى هذا القطاع.

وتم، خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة فى تنفيذ المشروعات، وأن تتم وفق البرامج الزمنية المحددة، لتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية، وقدرة أحمالها، بالقرى المستهدفة، خاصة أن الدولة توفر مليارات الجنيهات لهذا القطاع.