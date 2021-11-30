كيروش: "نحترم الجميع لكن آتينا للفوز باللقب"

أعرب كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني عن استعدادته الكاملة لبطولة كأس العرب ، مؤكدآ علي احترامه لكل المنتخبات المشاركة في البطولة ، قائلآ "نحترم الجميع لكن آتينا للفوز باللقب" .

وعن أولي لقاءات المنتخب المصري بالبطولة والتي ستكون أمام لبنان قال كيروش " أعرف المنتخب اللبناني جيدآ ، واحترمه كثيرآ لكني قمت بتجهيز كافة اللاعبين بشكل جيد خلال الأيام الماضية لتحقيق الفوز في المباراة الإفتتاحية وتحقيق طموح الجماهير المصرية بحصد اللقب .

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، فى الثالثة عصر اليوم، تدريباته استعدادًا لمواجهة لبنان المحدد لها الثالثة عصر غد الأربعاء فى الجولة الأولى لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر فى الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

واكتملت صفوف المنتخب مساء الاثنين بانضمام أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي والذى تم ضمه بعد إصابة إمام عاشور بفيروس كورونا ، ليصل عدد اللاعبين إلى 23 لاعب وهم محمد الشناوي و محمد صبحي ومحمود جاد و أحمد حجازي و أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود الونش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داود ، وفي الوسط : حمدي فتحي وعمرو السولية ومهند لاشين وعمر كمال عبد الواحد، ومصطفي فتحي وأحمد رفعت ومحمد مجدي أفشة وحسين فيصل ، وفي الهجوم: محمد شريف وأحمد سيد زيزو ومروان حمدي وأسامة فيصل .

وأجرت بعثة منتخب مصر مسحة كورونا كما هو متبع قبل المباراة بـ48 ساعة للإطمئنان على صحة جميع اللاعبين ، واستبعاد أي لاعب مصاب من البطولة ، إلى جانب مطالبة اللاعبين بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا ، وعدم الإحتفال مع الجماهير في الملعب.