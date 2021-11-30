/663750/10-سنوات-على-انطلاق-صدى-البلد-عقد-كامل-من-النجاحات-المهنية-والأدوار-الوطنية

حالة من الاحتفال والاحتفاء عمت الأوساط الصحفية والإعلامية، بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس قناة وموقع صدى البلد، ككيان إعلامي ناجح ترك بصمة ملحوظة في مهنة الصحافة والإعلام، ودأب القائمون عليه على التزام المهنية والاحترافية في تقديم الخدمات الإخبارية التي تحترم عقل القارئ والمواطن المصري على مدار عقد كامل من الزمان.

يرصد دوت الخليج مجموعة من أسباب قوة وتميز المنظومة الإعلامية الخاصة بـ«صدى البلد»، والتي يأتي في مقدمة أصحاب الريادة في التجربة، الزميل احمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد، بكل ماقدمه من تفاني وإخلاص وأدوار إعلامية وصحفية احترافية على مدار الساعة.

جهود كبرى

حرص القائمون على التجربة الإعلامية الخاصة بـ«صدى البلد» على تقديم كل ماهو جديد على صعيد المستجدات المختلفة للقارئ منذ 10 سنوات وحتى الآن، فمع مطالعة محتوى موقع صدى البلد ومتابعة القناة، تجد حرص دائم على حالة تكثيف للنشاط والعمل الدؤوب الذي لاينقطع وهو مايشبع نهم القارئ المتابع لتلك التجربة الإعلامية المميزة على مدار سنوات طويلة.

وقد اعتبر عدد كبير من المتابعين على مدى سنوات طويلة، إن إسم القناة «على مسمى»، وأن الموقع والقناة يشكلون بالفعل، صدى حقيقي للبلد، بكل ماتحفل به من أخبار اقتصادية واجتماعية ورياضية وعربية ودولية وفنية، وغيرها من التطورات والمستجدات التي كان العاملون في موقع وقناة صدى البلد، على أتم الاستعدادا للاضطلاع بمسؤولياتهم نحوها باستمرار، بدأب وشغف ملحوظ.

احتفاء واسع

يمكننا قياس نجاح أية تجربة وإدراك مدى تأثيرها، برصد وتحليل الإشادات الخاصة بها من مصادر موثوقة وشخصيات هامة مرموقة، حيث عرض الإعلامي أحمد موسي، خلال الحلقة الخاصة من برنامجه أمس، فيديو يضم مجموعة من الوزراء بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وهم يهنئون قناة صدي البلد والقائمين عليها بمناسبة مرور 10 سنوات علي إنطلاق قناة صدي البلد.

وذكر في هذا السياق، الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال: أن " قناة صدي البلد تناقش قضايا مهمة اتمني لهم مزيد من التقدم والنجاح".، فيما قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:" نشكر قناة صدي البلد علي جهودها في تغطية كافة الجوانب الإخبارية".، و قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية: "قناة صدي البلد تقدم محتوي بناءً وهادف وأتمني لهم داوم التفوق".، كما قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج: "مرور 10 سنوات علي صدي البلد يعني نجاحها الكبير في الداخل والخارج".

الدور الوطني

حقق موقع وقناة صدى البلد حالة من الاصطفاف الوطني، مع الدولة المصرية في العديد من الفترات والمراحل الدقيقة، والتي كانت تتطلب كيانات إعلامية واعية ومدركة لخطورة المرحلة، والقيام بدور وطني تنويري إعلامي احترافي هادف، الأمر الذي حققه موقع صدى البلد في وجود رئيس تحريره أحمد صبري، وبرعت فيه القناة التليفزيونية في وجود كوكبة لامعة من الأسماء المرموقة التي تعمل بها.

لايمكن لتجربة إعلامية أن تستمر عقد كامل من الزمان، إلا وكان التحلي بحب وتقدير الوطن جزء أساسي في معادلة تكوينها، وهو ما أظهره القائمون على موقع وقناة صدى البلد، وفي الوقت الذي كانت الكيانات الخبيثة تتربص بالبلاد في فترات مابعد 2011 عبر استخدام المنصات والقنوات التليفزيونية لنشر المحتويات السامة، كانت هناك مجموعة من الكيانات الإعلامية الوطنية التي تحقق اصطفافا مع الدولة، وهو الدور الذي انتهجه موقع وقناة صدى البلد منذ لحظة انطلاقها وحتى لحظة احتفالها بـ 10 سنوات.