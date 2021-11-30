/663730/شريف-عثمان-يتوج-بالميدالية-الذهبية-لبطولة-العالم-البارالمبية

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما حصدت لاعبة المنتخب الوطني رحاب أحمد الميدالية الذهبية الثالثة في ثلاثة بطولات عالم متتالية، وهو إنجاز تاريخي لرفع الاثقال البارالمبي .

وكانت رحاب أحمد قد حصدت المركز الأول والميدالية الذهبية أيضا في منافسات وزن 50 كجم بالبطولة ذاتها.

وتقام بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي حاليا في جورجيا بمشاركة العديد من المنتخبات، وتستمر حتى يوم 6 ديسمبر المقبل.

ويشارك في البطولة لاعبو المنتخب الوطني، ومنهم: شريف عثمان وهاني عبدالهادي ومحمد صبحي ومحمود صبري وفاطمة عمر ورحاب أحمد.

تاريخ مصر في البارالمبياد

تاريخ مصر في الالعاب البارالمبية شاركت مصر في 11 دورة بارالمبية، حققت خلالهما 177 ميدالية، بواقع 46 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و67 ميدالية بورنزية، وكانت أول دورة شارك فيها الفراعنة في بارالمبياد هايدلبرغ عام 1972م.

وتخوض مصر منافسات الباراتايكوندو والريشة الطائرة وكرة الهدف للسيدات لأول مرة في تاريخ مشاركاتها في دورات الألعاب البارالمبية. الفراعنة في بارالمبياد ري دي جانيرو حصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات.

وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.

مصر في النسخة قبل الأخيرة

وحصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات. وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.