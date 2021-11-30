رسمياُ بي إن سبورت تعلن بث بطولة كأس العرب على القناة المفتوحة

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أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورت"، القطرية عن إذاعة مباريات بطولة كأس العرب 2021، على القنوات المفتوحة للشبكة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وانطلقت مباريات بطولة كأس العرب في الساعة الثانية عشر مساء مع موريتانيا، والتي انتهت بخماسية مقابل هدف، لنسور قرطاجة، وتنتهي منافسات البطولة في الثامن عشر من ديسمبر القادم.

أهداف المباراة:

وافتتح الدولي التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 39 من عمر المباراة.

وجاء محمد فراس بالعربي بالهدف الثاني في اللقاء، في الدقيقة الـ 42 من عمر اللقاء، وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

وسجل محمد فراس بالعرب بالهدف الثاني له في المباراة والرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ 51، وسجل يوسف المساكني الهدف الخامس في اللقاء ليختتم نتيجة وسجل نسور قرطاجه في المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع من المباراة.

في حين سجل المنتخب الموريتاني الهدف الوحيد له في المباراة في الدقيقة الثانية عشر من عمر المباراة، عن طريق شيخ الخليل مولاي أحمد.

تشكيل منتخب تونس في المباراة:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفي.

خط الدفاع: بلال العيقة، ياسين مرياح، حمزة المثلوثي.

خط الوسط:فخر بن يوسيف، بن رمضان، بن حميدة، فرجاني ساسي. فراس بالعربي، حنبعل مجبري

في الهجوم: سيف الدين الجزيري.

حقق المنتخب التونسي الفوز على منتخب زامبيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات الدور الأول، من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وافتتح عيسى العيدوني سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 18 من عمر المباراة، وجاء محمد دراغر بالهدف الثاني، في الدقيقة الـ 31 من عمر اللقاء.

وسجل الدولي التونسي على معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، ومنتخب بلاده، الهدف الثالث مع بلاده ليساهم ويؤكد على تأهل بلاده للدور النهائي.

وعاد منتخب زامبيا بالهدف الأول له في المباراة في الدقيقة الـ 80 من عمر المباراة، عن طريق فاشيون ساكالا، ليقلص نتيجة المباراة.