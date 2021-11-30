بالصور.. وزير الرياضة يبحث التعاون الثنائي مع نظيره القطري

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التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ،اليوم الثلاثاء، سعادة الوزير صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب القطرى لبحث تعزيز التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء ذلك خلال تواجد الدكتور أشرف صبحي بالعاصمة القطرية لحضور افتتاح بطولة كأس العرب لكرة القدم التي تقام بقطر في الفترة من ٣٠ نوفمبر الجاري وحتي ١٨ ديسمبر المقبل بمشاركة ١٦ منتخباً عربياً.

تناول اللقاء الرؤي المستقبلية نحو تفعيل التعاون بين الجانبين المصري والقطري علي مستوي برامج الشباب المختلفة، ومجال الاستثمار الرياضي، وتطوير البنية التحتية الرياضية، والاستفادة من الخبرات التنظيمية التي تتمتع بها مصر في استضافة كبري البطولات الرياضية الدولية.

أكد الدكتور أشرف صبحي الحرص علي توطيد العلاقات، وتعميق التعاون الثنائي المصري القطري من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات المشتركة التي سيتم الاتفاق عليها لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

تطرق اللقاء إلي الاستعدادات المتعلقة باستضافة قطر لكأس العرب لكرة القدم ، ومشاركة المنتخب الوطني المصري في منافسات البطولة ضمن المجموعة الرابعة التي تضم الجزائر ولبنان والسودان.

انتهت أحداث مباراة منتخبي تونس وموريتانيا، بالمباراة الأولى من منافسات البطولة العربية 2021، والتي تحتضنها الأراضي القطرية.

أهداف المباراة:

وافتتح الدولي التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 39 من عمر المباراة.

وجاء محمد فراس بالعربي بالهدف الثاني في اللقاء، في الدقيقة الـ 42 من عمر اللقاء، وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

وسجل محمد فراس بالعرب بالهدف الثاني له في المباراة والرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ 51، وسجل يوسف المساكني الهدف الخامس في اللقاء ليختتم نتيجة وسجل نسور قرطاجه في المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع من المباراة.

في حين سجل المنتخب الموريتاني الهدف الوحيد له في المباراة في الدقيقة الثانية عشر من عمر المباراة، عن طريق شيخ الخليل مولاي أحمد.