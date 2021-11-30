انتهت أحداث مباراة منتخبي تونس وموريتانيا، بالمباراة الأولى من منافسات البطولة العربية 2021، والتي تحضنها الأراضي القطرية.

ويرصد دوت الخليج القنوات الناقلة لكأس العرب قطر 2021:

القنوات الناقلة

وتذاع بي إن سبورتس بث مباريات كأس العرب 2021 على قنواتها الفضائية المفتوحة beIN SPORTS HD.

قناة bein sports HD المجانية المفتوحة :

التردد : 11054 .

الاستقطاب: أفقي H.

معامل الترميز : 27500 .

قنوات AlKass HD المفتوحة المجانية

التردد : 11919 .

الاستقطاب : أفقي H .

معامل الترميز : 27500 .

قنوات BeIN SPORTS MAX HD 1،2 المفتوحة المجانية :

التردد : 12604.

الاستقطاب : أفقي H.

موعد مباراة قطر

يدخل منتخب قطر مباراة اليوم أمام نظيرة البحرين في بطولة كأس العرب 2021 ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف على ملعب البيت.

موعد مباراة منتخب الإمارات

وتختتم منافسات اليوم الأول من البطولة العربية بلقاء الإمارات أمام سوريا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة.

موعد مباراة منتخب مصر

يدخل منتخب مصر مباراته القادمة أمام نظيرة لبنان ، يوم الأربعاء غداًفي الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب وسط ترقب جماهيري كبير، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

قائمة منتخب مصر في كأس العرب قطر 2021

حراس المرمى: محمد الشناوي - محمود جاد - محمد صبحي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - أيمن أشرف - أحمد ياسين - محمد عبد المنعم - مروان داوود.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مهند لاشين - أحمد حجازي - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - محمد مجدي أفشة - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد شريف - مروان حمدي - أسامة فيصل - حسين فيصل.

أرقام ثلاثي الهجوم في منتخب مصر

ويتمثل خط هجوم الفراعنة من ثلاثة لاعبين وهم محمد شريف ومروان حمدي وأسامة فيصل، ونستعرض معكم دوت الخليج ماذا قدموا خلال الموسم الحالي بعد إعلان انضماهم للفراعنة.

محمد شريف: لعب4 مباريات في الدوري، سجل هدفين ، لم يصنع

مروان حمدي: لعب 6مباريات في الدوري، سجل 4 أهداف، صنع هدف

أسامة فيصل: لعب 5 مباريات، لم يسجل، صنع هدف.