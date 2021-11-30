توقيت مباراة مصر ولبنان فى كأس العرب

يدخل منتخب مصر مباراته القادمة أمام نظيرة لبنان ، يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب وسط ترقب جماهيري كبير، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويشارك المنتخب الوطني في البطولة بدون محترفي الفراعنة، في البطولة، ليساهم بلاعبي الدوري الممتاز ومحترفي الدوريات العربية للبطولة.

القنوات الناقلة

وستنقل المباراة تلفزيونيًا عبر شاشة قناة بي إن سبورت سبورت 1 مع وجود استديو تحليلي يضم أبرز نجوم الكرة المصرية واللبنانية.

أدى المنتخب الوطني أولى تدريباته في الدوحة بعد ظهر اليوم على الملعب المخصص لتدريباته وذلك استعدادا للقاء المنتخب اللبناني في الرابعة عصر الأربعاء المقبل، مع انطلاق مبارياته ضمن المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب التي تستمر حتى 18 ديسمبر المقبل وتسبقها في الواحدة ظهرًا مباراة الجزائر والسودان ضمن المجموعة نفسها.

شارك في مران اليوم الـ 22 لاعبا وينتظر ان ينضم إليهم مساء اليوم احمد حجازي قادما من السعودية.

قائمة منتخب مصر في كأس العرب قطر 2021

حراس المرمى: محمد الشناوي - محمود جاد - محمد صبحي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - أيمن أشرف - أحمد ياسين - محمد عبد المنعم - مروان داوود-أحمد حجازي

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مهند لاشين - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - محمد مجدي أفشة - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد شريف - مروان حمدي - أسامة فيصل - حسين فيصل.

أرقام ثلاثي الهجوم في منتخب مصر

ويتمثل خط هجوم الفراعنة من ثلاثة لاعبين وهم محمد شريف ومروان حمدي وأسامة فيصل، ونستعرض معكم دوت الخليج ماذا قدموا خلال الموسم الحالي بعد إعلان انضماهم للفراعنة.

محمد شريف: لعب4 مباريات في الدوري، سجل هدفين ، لم يصنع

مروان حمدي: لعب 6مباريات في الدوري، سجل 4 أهداف، صنع هدف

أسامة فيصل: لعب 5 مباريات، لم يسجل، صنع هدف.