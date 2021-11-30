خبير دولي لـ دوت الخليج: العقوبات الأمريكية على إيران شكلية وإسرائيل تخاف من تعاظم نفوذها

/663749/خبير-دولي-لـ-تحيا-مصر-العقوبات-الأمريكية-على-إيران-شكلية-وإسرائيل-تخاف-من-تعاظم-نفوذها

وأكد الخبير الدولي، محمد محسن أبو النور، أن العقوبات المفروضة على الدولة الإيرانية تستهدف تلجيم البرنامج النووي الإيراني، وتحجيم طموح الدولة المتعلق بانطلاق الطاقة النووية.

دوت الخليج

خبير دولى لـ دوت الخليج: العقوبات الدولية على إيران شكلية

وأشار الخبير الدولي، محمد محسن أبو النور، فى حديثه لـ دوت الخليج:” إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تطبق العقوبات بالفعل، ومعنى ذلك أن تلك العقوبات شكلية، أي عبارة عن أوامر تنفيذية من الرئيس الأمريكي لم تنفذها الحكومة الأمريكية بالشكل الصارم حتى تبدي إيران خضوعها الكامل، وبالتالي فإن العقوبات كانت تستهدف الشكليات وليس إخضاع إيران وقوتها الإقتصادية.

خبير دولي يتحدث لـ دوت الخليج عن دور إسرائيل فى الحد من قدرات إيران

واستكمل:” إسرائيل على علم تام بأن الولايات المتحدة الأمريكية ذاهبة لتوقيع اتفاق، ولكنها تريد أن تقلل من وضع إيران، حيث تقوم إسرائيل بعدة ضغوط مباشرة على مجموعة الدول( 4+1) وهم بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، وإيران في المفاوضات الجارية، وحث الدول الخليجية على الضغط وأيضا على الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تعظم من وضع إيران، وحتى لا تستجيب الولايات المتحدة الأمريكية لكل المطالب الإيرانية.

وأشار أبو النور، إلى المطالب الأمريكية قبل الذهاب للمفاوضات، والتى تتصل ببرنامج الصاروخ الباليستي، والبرنامج الإيراني للطائرات المسيرة، وأيضًا الدور الإيراني الجيواستراتيجي في الإقليم، بالإضافة إلى إشراك دولة إقليمية كمراقب لأعمال المفاوضات، والتى من شأنها أن تشمل المفاوضات أمور غير نووية، وأن تعود إيران مرة أخرى إلى كل التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة(الاتفاق النووي)، ولكن لم يتحقق أي شرط من تلك الشروط قبل الذهاب للمفاوضات وكذلك المطالب الإيرانية أيضا وهى أن ترفع الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات بالكامل أولا قبل الذهاب لفيينا.