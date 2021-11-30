المنتخب بقميصه الأحمر أمام لبنان غدًا في كأس العرب

/663752/المنتخب-بقميصه-الأحمر-أمام-لبنان-غدا-في-كأس-العرب

من المقرر أن يرتدي المنتخب الوطني قميصه الأحمر مع الشورت والجوارب السوداء خلال لقائه غدًا أمام المنتخب اللبناني في أولى مبارياتهما ضمن المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب، فيما يرتدي المنتخب اللبناني طاقما أبيض.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للمباراة الذي عقد صباح اليوم بستاد الثمامة الذي يستضيف المباراة بقيادة فريق متخصص من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA وحضره عن الجانب المصري وائل جمعة مدير المنتخب ومحمد صلاح المدير الإداري ودكتور محمد أبو العلا طبيب الفريق وعبد الله سيد مسئول المهمات. تم خلال الاجتماع الإعلان عن الاجراءات التنظيمية للمباراة والتعليمات التحكيمية والطبية وموعد تحركات الفريقين. قائمة منتخب مصر في كأس العرب قطر 2021 حراس المرمى: محمد الشناوي - محمود جاد - محمد صبحي. خط الدفاع: أكرم توفيق - أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - أيمن أشرف - أحمد ياسين - محمد عبد المنعم - مروان داوود. خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مهند لاشين - أحمد حجازي - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - محمد مجدي أفشة - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو. خط الهجوم: محمد شريف - مروان حمدي - أسامة فيصل - حسين فيصل. أرقام ثلاثي الهجوم في منتخب مصر ويتمثل خط هجوم الفراعنة من ثلاثة لاعبين وهم محمد شريف ومروان حمدي وأسامة فيصل، ونستعرض معكم دوت الخليج ماذا قدموا خلال الموسم الحالي بعد إعلان انضماهم للفراعنة. محمد شريف: لعب4 مباريات في الدوري، سجل هدفين ، لم يصنع مروان حمدي: لعب 6مباريات في الدوري، سجل 4 أهداف، صنع هدف أسامة فيصل: لعب 5 مباريات، لم يسجل، صنع هدف.

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