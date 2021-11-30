/663754/علاء-عابد--الزيادة-السكانية-يجب-أن-تتناسب-مع-معدلات-التنمية
أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب موافقتة علي زيادة المنحة اليابانية لإنشاء العيادات بمستشفى أطفال جامعة القاهرة "أبو الريش".
دوت الخليج
جاء ذلك خلال كلمتة أمام الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ، مؤكدا أن المستشفيات الجامعية ليست للعلاج فقط ولكن للبحث العلمي والتدريب وتأهيل العاملين.
علاء عابد : الزيادة السكانية يجب أن تتناسب مع معدلات التنمية
وأكد النائب علاء عابد ، الزيادة السكانية ، ويجب أن تتناسب مع معدلات تنمية ، ما يؤدي إلى جعل مصر فى المقدمة ، لافتا إلى أن الزيادة السكانية تلتهم كل بنود التنمية . وقد وافق مجلس النواب علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 505 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 ، والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع " إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة " ، الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/8/2021. ويهدف الاتفاق إلى زيادة المنحة المقدمة من الحكومة اليابانية للمساهمة في تنفيذ مشروع " إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة ".
ويتضمن الاتفاق أحكاماً أهمها : - زيـادة المنحـة المقدمـة مـن الحكومـة اليابانية للمساهمة في تنفيذ المشروع بمبلغ ١٢٥ مليون يـن يـابـانـي ليصـبـح مبلـغ المنحـة ٢ ملیار و ۱۰۸ مليون ين ياباني.
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