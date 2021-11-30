التراس يبحث تعزيز التعاون مع شركة PGZ البولندية التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تعزيز التعاون مع الخبرات البولندية لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات.





جاء هذا خلال فعاليات اليوم الثانى لمعرض "إيدكس 2021"، إذ تم إجراء مباحثات للتعاون مع شركة PGZ البولندية. وبحث الجانبان تعزيز التعاون في العديد من مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات، فضلاً عن التكامل مع الخبرة البولندية وتدريب الكوادر البشرية وفقًا لأحدث نظم التدريب الرقمية.

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