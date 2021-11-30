مصر للطيران تطرح استراتيجيتها وخططها المستقبلية حتي عام ٢٠٢٦

تحت رعاية وزارة الطيران المدني وفي ضوء مشاركتها كأحد قطاعات الدولة الهامة الهادفة لجذب الاستثمار في فاعليات معرض Expo Dubai 2020 المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتي 31 مارس 2022 ، نظمت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم حلقة نقاشية تحت عنوان " عراقة تعزز المستقبل " وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمهتمين بصناعة النقل الجوي وشركاء الصناعة والعملاء المستهدفين .

وخلال الحلقة النقاشية تم تبادل الرؤي والأفكار من خلال الحوار الهادف والبناء حيث تتواصل العقول وصناع المستقبل لتوفير أكبر فرص استثمارية على الاطلاق، وتضمنت الحلقة النقاشية عرض تقديمي تم من خلاله إستعراض تاريخ الشركة الوطنية مصر للطيران وإسطولها الجوي الجديد والأهداف والرؤية المستقبلية لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وإستراتيجية الشركة خلال الخمس سنوات القادمة وخطط تحديث الإسطول حيث تصل شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بإسطولها الجوي حاليا الذي يضم أحدث الطرازات إلي أكثر من 72 مطار حول العالم، ونظرا لموقع مصر الجغرافي تلعب مصر للطيران دور محوري في ربط أوروبا بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا والشرق الأقصي عبر مطار القاهرة المحوري، بالإضافة إلي مناقشة فتح خطوط جديدة وتوسعة شبكة خطوطها حيث من المقرر تشغيل خط جديد الي كينشاسا عاصمة الكونغو ودبلن عاصمة أيرلندا وغيرها كما تم مناقشة التحديات التي واجهت صناعة الطيران في ظل جائحة كورونا والتي أثرت علي حركة الطيران وشبكة الخطوط الجوية وزيادة الفرص الإستثمارية الجديدة للشركة .

وعلي صعيد شركة مصرللطيران للخدمات الجوية تم عقد إجتماعات عمل B2B مع كبري الشركات في عالم لوجيستيات الأغذية والمشروبات وتم خلال الاجتماعات عرض فرص استثماريه في مجال الاغذيه والمشروبات كمكون رئيس في لوجستيات النقل الجوى وبما تمتلكه الشركه من أصول قويه لتموين مختلف الرحلات الجويه الدوليه والداخليه من مختلف المطارات المصريه وخاصه الشراكات التجاريه في اداره وتشغيل وحدات تموين في مطارات القاهره والغردقه وشرم الشيخ

اضافه الي نشاط الكافيتريات والمطاعم والتي تديرها الخدمات الجويه في أكثر من ٣٥فرع في المطارات المختلفه والتي بحاجه الى زياده الحصه السوقيه من خلال الحصول على توكيلات ومشاركات مع علامات تجاريه دوليه في مطارات دوليه مختلفه

وقد عقد ممثلوا الخدمات الجويه لقاءات عمل مع كبريات شركات الطيران في العالم وفي الشرق الأوسط وكذلك العلامات التجاريه المتميزه في مجال اداره وتشغيل الكافيتريات والمطاعم والتي اعربت جميعها عن رغبتها القويه في التوسع من خلال التواجد في السوق المصري مستغلين مناخ الاستثمار وحوافزه الواضحه التي تشجع على التواجد والنجاح ، وقد تم خلال الإكسبو وضع الأطر العامة لبحث الشراكات وفرص التمويل لمشروعات خدمات الطيران والمطاعم والكافتيريات على أن يتم تنسيق زيارات تفقديه لمختلف المواقع َلتحقيق شراكات تجارية فعاله في السوق المصري.

كما تم إستعراض تاريخ شركة مصرللطيران للخدمات الجوية وأهدافها ورؤيتها المستقبلية وخططها التسويقية والتوسعية وكذلك تقديم خدماتها لأكثر من 25 عميل من مختلف شركات الطيران وكذلك أنشطة الشركة والخدمات الأخري التي تقدمها الشركة كخدمة بيع الثلج الجاف وايضًا تعزيز العلامة التجارية لمصرللطيران للخدمات الجوية ايروكافيه في مجال تموين الحفلات والمناسبات المختلفة بالإضافة إلي مناقشة برنامج سلامة الغذاء وتأكيد مطابقته للمعايير العالمية وكذا التدابير الوقائية والاحترازية التي تتبعها الشركة لضمان سلامة جميع العاملين والركاب على متن الطائرة وخارجها، كما تناولت المناقشة الشهادات الدولية التي حصلت عليها الشركة مثل شهادة الإيزاجو وشهادة ISO 9001-2015،ISO 22000-2018 بالإضافة إلي السعة الإنتاجية التي تقدمها الشركة بمعدل 50 الف وجبة يوميا لشركات الطيران العاملة بمطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة .

مثل وفد مصر للطيران في الحلقة النقاشية محمد معوض مدير عام إدارة الاسطول وتخطيط الشبكات وأحمد سعد مدير إدارة اقتصاديات التشغيل بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية وحسام أبو غرارة مدير إقليم مصرللطيران بدبي ورمضان طنطاوي مدير إدارة العلاقات العامة ونهي عبدالفتاح خليل مدير إدارة التخطيط والتسويق بشركة مصرللطيران للخدمات الجوية.

جدير بالذكر أن الحلقة النقاشية الأولي لوزارة الطيران المدني في معرض اكسبو دبي تناولت تعزيز فرص الاستثمار في المطارات المصرية ودور المطارات الإقليمية في التنمية الإقتصادية لساحل البحر الأحمر .