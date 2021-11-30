وزير الرياضة يلتقي لاعبي المنتخب قبل منافساتهم في بطولة كأس العرب «صور»

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حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي لقاء لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم وجهازهم الفني بقيادة كارلوس كيروش ،اليوم الثلاثاء، خلال معسكرهم التدريبي المقام بدولة قطر استعداداً لمنافسات بطولة كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يأتي ذلك ضمن جدول الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة لدولة قطر لحضور افتتاح بطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة القطرية "الدوحة" في الفترة من ٣٠ نوفمبر حتي ١٨ ديسمبر المقبل بمشاركة ١٦ منتخباً تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

أشرف صبحي مع لاعبي المنتخب الوطني

حث الوزير لاعبي المنتخب بمواصلة تقديم الأداء المميز، وتحقيق نتائج إيجابية ببطولة كأس العرب، والفوز في مختلف المباريات والوصول لنهائي البطولة، وتحقيق لقبها لإضافة إنجاز جديد للرياضة المصرية، وإسعاد الجماهير التي تؤازر المنتخب وتنتظر منه الكثير في مختلف المنافسات.

أكد أشرف صبحي علي تميز جيل لاعبي المنتخب الوطني الحاليين، وتقديم الدعم والمساندة لهم، وحرص اللاعبين علي بذل أقصي ما في وسعهم من جهد، وتقديم أداء مشرف، وتحقيق نتائج متميزة لرفع اسم "مصر" عالياً في البطولات المختلفة التي يخوضونها.

يشارك المنتخب الوطني في منافسات كأس العرب ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات "الجزائر ، لبنان، السودان"، وتنطلق أولي مباريات الفراعنة غدا الأربعاء بمواجهة منتخب لبنان.

قائمة منتخب مصر في كأس العرب قطر 2021

حراس المرمى: محمد الشناوي - محمود جاد - محمد صبحي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - أيمن أشرف - أحمد ياسين - محمد عبد المنعم - مروان داوود-أحمد حجازي

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مهند لاشين - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - محمد مجدي أفشة - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد شريف - مروان حمدي - أسامة فيصل - حسين فيصل.