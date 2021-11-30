/663755/جلسة-بين-مرتضى-منصور-وشيكابالا-بحضور-المشرف-العام-علي-الكرة-بنادي-الزمالك

نشر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن عقد إجتماع بين محمود شييكابالا قائد الفريق، وأمير مرتضي المشرف العام علي الكرة بالنادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب مرتضي منصور عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”بعد قليل سنذيع لقاء المستشار مرتضي منصور مع الكابتن شيكابالا في حضور الأستاذ امير مرتضي المشرف العام علي الكرة.

كارتيرون يغادر القاهرة لقضاء فترة أجازة بالإمارات

غادر باتريس كاريترون، المدير الفني لنادي الزمالك، القاهرة متجهاً إلى دبي من أجل قضاء فترة أجازة قصيرة لمدة 6 ايام.

وحصل المدرب الفرنسي على أذن من مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على الإجازة السريعة قبل العودة لقيادة تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة لحين إنتهاء بطولة كأس العرب.

الجدير بالذكر أن تقدم النادي الأهلي بخالص الشكر والتقدير إلى نادي الزمالك، على تهنئته الرقيقة بمناسبة اختيار مجلس إدارة جديد للأهلي، في الانتخابات التي جرت .

وقرر المجلس تشكيل وفد يترأسه كل من: العامري فاروق نائب رئيس النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، لحضور مراسم عزاء المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق، نيابة عن الكابتن محمود الخطيب، الذي يعاني من نزلة برد.

لجنة التظلمات تتخذ قرار حول رفع العقوبة عن شيكابالا

أتخذت لجنة التظلمات قرار حول عقوبة محمود عبد الرازاق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك، الذي تم إيقافه 8 مباريات منذ نهاية الموسم الماضي.

ورفضت لجنة التظلمات تخفيف العقوبة بعدما مر منها 6 مباريات بعد طلب مسئولوا الزمالك بالاكتفاء بهم، وتمسكوا بـ8 لقائات كما هي، وكان قدم الزمالك تظلم حول ذلك.

ويتبقى لشيكابالا مبارتين ليعود للملاعب مرة اخرى للمشاركة مع الفارس الأبيض بشكل رسمي، وكان فقد الزمالك خدمات قائده منذ بداية الموسم الحالي مما أثر على الفريق بالسلب نظراً لقدراته المميزة في صناعة اللعب.