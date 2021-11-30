صور... إعلام النواب تناقش مشروع قانون النهوض باللغة العربية 

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عقدت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائبة الدكتورة درية شرف الدين اجتماعا اليوم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من النائية سولاف درويش، وستون عضواً أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن النهوض باللغة العربية، والنائبة منى عمر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع بحضورك ممثلي الحكومة والأزهر والهيئات الإعلامية .

البرلمان يقر 3تشريعات جديدة للبحث عن البترول

وافق مجلس النواب برئاسة وكيل أول المجلس أحمد سعد الدين، على 3تشريعات جديدة بشأن الترخيص لوزير البترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل، وفى المنطقة المندمجة للبحث والتنمية الصحراء الغربية، وفى مناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية، فيما رفع أعمال الجلسات حتى 21ديسمبر المقبل.

دوت الخليج

تضمنت الموافقات مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بي في للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل، والثانى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اباتشى خالدة كوربوريشن ال دي سي للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى المنطقة المندمجة للبحث والتنمية الصحراء الغربية، والثالث مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترانس جلوب غرب بكر إنك، وشركة ترانس جلوب غرب غارب إنك وشركة تي جي إن دبليو غارب إنك للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية.

البرلمان يقر 3تشريعات جديدة للبحث عن البترول ..ويرفع أعمال الجلسات لـ 12ديسمبر

وعقب انتهاء المناقشات فى الجلسة التى تضمنت أيضا إقرار قانون الجامعات الأهلية بشكل نهائى وقانون التكنولوجيا المالية فى المجموع تم رفع أعمال الجلسات حتى 12ديسمبر، حيث شهدت جلسات الأسبوع إدارتها من جانب النائب أحمد سعد بعد مشاركة رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى فى أعمال المؤتمر السنوى للاتحاد البرلمانى الدولى.