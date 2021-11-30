/663762/علاء-عابد-حياة-كريمة-مشروع-القرن-لخدمه-البنية-التحتية-بالقري

ناقشت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الإحاطة الثالث مقدم من النائب محمد سيد كامل، بشأن الحاجة الملحة إلى إعادة رصف طريق بنى سويف/ الفيوم القديم.

علاء عابد: حياة كريمة مشروع القرن لخدمه البنية التحتية بالقري

وقالت المهندسة منال السيد مدير عام الصيانه بالهيئة العامة للطرق والكباري ان الطريق متهالك وتم عمل مقايسة تقديرية ويحتاج الي ٥ مليون جنيه، وطالبا بادراجه ضمن مبادرة حياة كريمة.

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، ان مبادرة حياة كريمة مشروع القرن ، للصرف والرصف والمياة والبنية التحتية بالقري، ولا يمكن ان ننفق مخصصات حياة كريمة في المشروعات الكبري حيث ان طريق الفيوم /بني سويف بطول ٥٥ كم ويحتاج موزانه كبيرة وبالتالي لابد من ادراجه في الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للطرق والكباري، ووزارة التخطيط .

نقل النواب توصي بادراج طريق الفيوم بني سويف ضمن الخطة الاسثمارية الجديدة

وتسال النائب علاء عابد عن اخر معاينه قامت بها الهيئة للطريق وهل تم مخاطبة وزارة التخطيط بشان الطريق.

ومن جانبها قالت المهندسة منال السيد عمر ، ان اخر زيارة للطريق منذ عام وكان متهالك، ولم يتم مخاطبة وزارة التخطيط بشان الطريق

واوصت لحنه النقل والمواصلات، بادراج طريق الفيوم بني سويف ضمن الخطة الاسثمارية الجديدة ويتم تنفيذة عن طريق هيئة الطرق من الموازنه الماليه الجديدة وطرحة للعمل وتنفيذة من الاعتمادات المالية الجديدة عند التوافر والبدء في الطرح والمزايدات

كما اوصت اللجنه بعقد اجتماع تنسيقي بين وزارة التخطيط والادارة المحلية ومحافظة بني سويف ومحافظة الفيوم لادارجه في الخطة الاستثمارية وترسل المخاطبات للجنه النقل والمواصلات للاطلاع علي ما اسفر عنه الاجتماع