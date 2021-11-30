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قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم تغيير استخدام أراضى شركة الحديد و الصلب التي تم تصفيتها من الاستخدام الصناعى إلى العقارى لرفع ثمنها و قيمتها بشكل كبير جدا.

دوت الخليج وأضاف خلال الجلسة العامة الثلاثاء، قرار تغيير الاستخدام يشمل حاليا قيام بعمل تقييم للأرض التي تعادل مساحتها مدينة الشيخ زايد و كل جزء سيتم تقييمه بالسعر المناسب له ، ثم يتم طرحها في مزادات عامةو تابع :" هذه القرارات تهدف الى الحفظا على حقوق الدائنين خاصة ما يتعلق بالتعويضات التي بدأنا دفعها بالفعل ، و الأرض سيتم بيعها بالإضافة الى الخردة الحديد الموجودة بالمصانع باعلى سعر، حتى نصل الى حصيلة 2 مليار جنيه المطلوبة لسددا تعويضات العاملين ". وزير قطاع الأعمال:هنحول أراضى شركات الحديد والصلب«المُصفاه» لعقارات وأشار إلى الدائنين لهم مبلغ 9 مليار جنيه و سيتم سداده بأسرع وقت و قال : " اطمئن الجميع أنه تم صرف تعويضات لعدد 500 عامل من اجمالى 6 الاف عامل و جارى الصرف للباقين.

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