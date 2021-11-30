أسعار اللحوم بمناقشات زراعة النواب ..والأعضاء:"المذبحة السبب"

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/663765/أسعار-اللحوم-بمناقشات-زراعة-النواب-والأعضاءالمذبحة-السبب

04:40 م - الثلاثاء 30 نوفمبر 2021

استعرض النائب محمد أحمد عبد القوى، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن استعراض خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق والتعرف على السياسة الاستيرادية للحيوانات الحية، قائلا:" ارتفاع أسعار اللحوم حديث الساعة، خاصة وأن صغار المربيين والذين يمثلون تقريبا 95% من حجم الثروة الحيوانية فى مصر انسحب تقريبا 50% منهم من السوق بسبب الخسائر التي تكبدوها خلال هذه الفترة، كما أن كبار المربيين الطاقة الانتاجية لهم لم تتخطى 40%.

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وأضاف عبد القوى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، أن خلال عام ارتفعت أسعار الأعلاف من 40 إلى 50% ، وكافة المكونات شهدت زيادة العام الماضى، بالإضافة لارتفاع أسعار الأدوية البيطرية واللقاحات، لأنها غير مسعرة .

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عدم توافر عجول التربية من أبرز المشاكل التي أدت إلى ارتفاع أٍعار اللحوم، ففي عام 2018 كان هناك هبوط فى أسعار الماشية مما دفع المزارعين للتخلص من رؤوس الماشية خلال هذا العام فيما يعرف بـ"مذبحة الإناث"، لعدم قدرته على تكلفة الأكل، وبالتالى أصبح لا يوجد عجول فى الأسواق نتيجة ذبح الإناث.

أسعار اللحوم بمناقشات زراعة النواب ..والأعضاء:"المذبحة السب"