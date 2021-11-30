إيديكس 2021.. لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - فى إطار دعم علاقات التعاون العسكرى مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة وعلى هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، تم عقد عدد من اللقاءات الثنائية لقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة مع عدد من القادة العسكريين للدول المشاركة بالمعرض.





حيث التقى الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، بكلًا من فريق بحرى جاكرمين داريو نائب رئيس هيئة التسليح الإيطالية، والفريق براد كوبر قائد الأسطول الخامس والقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والفريق سامى سامبسون كبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيد أوليفيه لوكونت مدير فرع إفريقيا والشرق الأوسط بالإدارة العامة للتسليح الفرنسى، وتناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات العسكرية فى مختلف المجالات بما يعزز من قدرة القوات البحرية وجاهزيتها القتالية. كما التقى الفريق محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى بالسيد ميخاتيل بابيتش نائب رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكرى الروسية، والسيد جيريمى كوين وزير المشتروات الدفاعية البريطانية، والفريق بحرى جاكرمين داريو نائب رئيس هيئة التسليح الإيطالية، وتناولت اللقاءات أوجه التعاون العسكرى والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية. فيما التقى اللواء أركان حرب أسامة عزت رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة بكلاً من السيد ميخائيل بابيتش نائب رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكرى الروسية، والسيد يو دونج جون نائب وزير الدفاع الوطنى لشئون القوات العسكرية وإدارة الموارد بكوريا الجنوبية وتناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول طفرة التسليح والأنظمة الدفاعية المتطورة التى تشهدها الدول المشاركة بالمعرض. كما التقى نائب رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة الفريق سامى سامبسون كبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون فى مجال التسليح. وتأتى اللقاءات فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات والتعرف على كل ماهو جديد فى مختلف عمليات التطوير فى منظومات التسليح التى تشهدها القوى العسكرية العالمية.

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