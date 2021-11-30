جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عقب موافقة المجلس على 3 تقارير للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول فى البحث والتنقيب. كما وافق المجلس اليوم على اتفاقيتين دوليتين بشأن المساهمة فى مشروعات ومؤسسات خدمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رفع جلسات مجلس النواب إلى 12 ديسمبر المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.