أخبار مصرية

رفع جلسات مجلس النواب إلى 12 ديسمبر المقبل

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أ ش أ 2021-11-30 17:04 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عقب موافقة المجلس على 3 تقارير للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول فى البحث والتنقيب.

كما وافق المجلس اليوم على اتفاقيتين دوليتين بشأن المساهمة فى مشروعات ومؤسسات خدمية.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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