التضامن الاجتماعي: فرق التدخل السريع تعاملت مع 96 حالة بلا مأوى خلال...

قامت فرق التدخل السريع التابعة للوزارة بالتعامل مع 96 حالة بلا مأوى في مختلف محافظات الجمهورية على مدار اليومين الماضيين، سواء لكبار السن أو للصغار وذلك في إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التغيرات المناخية التي تتعرض لها عدد من محافظات الجمهورية.
وقام فريق التدخل السريع المركزي بالقاهرة الكبري بتكثيف حملات البحث عن الأشخاص فاقدي المأوى، وتم توزيع بطاطين لمن رفض الانتقال لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة للأطفال والكبار بلامأوى والحالات الإنسانية.
وجدير بالذكر أنه يتم العودة لنفس هذه الحالات واستكمال جهود إقناعهم للتوجه لمؤسسات الرعاية المخصصة والمجهزة لهم، حيث يتم إقناع نسبة منهم وترفض النسبة الأخرى وتفضل البقاء بالشارع.
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