موظف انهي حياته بعد شروعه في قتل زوجته ونجلَيْه في الوراق

/663764/موظف-انهي-حياته-بعد-شروعه-في-قتل-زوجته-ونجليه-في-الوراق

أقدام موظف على الشروع في قتل زوجته ونجلَيْه الاثنين طعنًا بالسكين، وإنهاء حياته قفزًا من بلكونة الشقة محل سكنه بسبب مروره بأزمة نفسية حادة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل أقدام موظف على الشروع في قتل زوجته ونجلَيْه الاثنين طعنًا بالسكين

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى قسم شرطة الوراق، إخطارا من مستشفى الوراق تفيد باستقبال ربة منزل وابنيه الاثنين مصابين بطعنات وكسور، بادعاء قيام زوج المصابة الأولى والد المصابين الآخرين بالشروع في قتلهم.

لمروره بأزمة نفسية

‏وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالأنتقال والفحص أتضح صحة ما جاء بالبلاغ من إقدام الزوج على الشروع في قتل زوجته وابنيه لمروره بأزمة نفسية، وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة وبالتوجه إلى منزله وبالفحص والمعاينة أتضح إقدامه على الانتحار قفزًا من بلكونة الشقة مكان سكنه ليلقى مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق آخر نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، في إلقاء القبض على مهتز نفسيًا حاول طعن والده بالسكين في رقبته خلال حالة هياج أصيب بها، وحاول الأب تهدئته فتشاجر معه وطعنه طعنة بسيطة في الرقبة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء محسن شعبان مير أمن القليوبية، إشارة من العميد تامر موسى، مأمور مركز طوخ بإصابة أب بجرح في الرقبة وعلى الفور تم نقله إلي مستشفي للعلاج، بسبب محاولة ابنه المهتز عقليًا طعنه بالسكين.

يعاني من الاكتئاب ونوبات الهياج

وبالأنتقال والفحص لرجال المباحث، برئاسة المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز طوخ، وبسؤال الأب أتضح أن نجله مهتز عقليًا ويعاني من الاكتئاب ونوبات الهياج وخلال حالة من حالات الهياج التي أصابته اليوم حاول تهدئته ولكنه أمسك بسكين حاول طعنه مما أصابه بجرح بسيط في الرقبة، وعلى الفور تم نقله إلي مستشفي لتلقي العلاج.

لبيان سلامة قواه العقلية

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت بحجز المتهم على ذمة التحقيقات لبيان سلامة قواه العقلية، وطلبت المباحث بسرعة إجراء التحريات وسؤال الأب الذي تلقى العلاج بالمستشفى وخرج لاستكماله بالمنزل.