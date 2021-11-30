أحمد ياسر ريان يسجل ثنائية عالمية ويقود فريقه للفوز «فيديو»

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نجح الدولي المصري المصري أحمد ياسر ريان لاعب فريق ألتاي آزمير، من العودة في نتيجة المباراة والتي تجمع فريقه مع مانيسيا، ببطولة كأس تركيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقاد ريان فريقه ليعود في النتيجة بعد تأخرة هدفين في أمام الخصم، ويسجل ريان هدف تقليص الفارق في الدقيقة الـ 56 من عمر المباراة.

مقصية رائعة من أحمد ياسر ريان ويسجل الهدف الأول في مرمى مانيسا بويوكسيهير في كأس تركيا 🇪🇬👌pic.twitter.com/1QnmdNVhU2 — FilGoal (@FilGoal) November 30, 2021

وعاد ريان بالهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ 69 من عمر المباراة، ليعود بالتعادل في المباراة، بعد غياب عن التسجيل بسبب الإصابة في الفترة الماضية.

وانتهت بنتيجة مباراة ألتاي آزمير سبور، برباعية مقابل هدفين، في عودة قوية من قبل آلتاي عن طريق أحمد ياسر ريان، ليواصل فريقه بالتوجه في كأس تركيا.

إصابة أحمد ياسر ريان

تعرض الدولي المصري أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي المعار لصفوف ألتاي سبور التركي، للإصابة خلال مباراة اليوم أمام باشاك شهير، في بطولة الدوري التركي.

ألتقى الفريقان في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري التركي، حيث تعادلا سلبيًا.

وشارك أحمد ياسر ريان كبديل في الدقيقة 68، ولكنه تعرض للإصابة في الدقيقة 95 والتي أجبرته على الخروج وعدم استكمال المباراة.

وجاءت إصابة أحمد ياسر ريان جراء التحام هوائي قوي مع أحد لاعبي باشاك شهير، حيث عانى من إصابة قوية في الرأس وسقط على أرض الملعب قبل خروجه على نقالة.

خروج أحمد ياسر ريان من الأهلي

أكد أحمد ياسر ريان، لاعب ألتاي التركي، أن سعد سمير أول من أبلغه بالخروج من قائمة النادي الأهلي للموسم الجديد، وكان من المفترض أن يتحدث معي سامي قمصان أو سيد عبد الحفيظ.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" فريق سيراميكا كليوباترا تعاملوا معي بطريقة جيدة للغايه، والجميع كان مؤمن بي للغايه وأشكرهم على التعامل الجيد الموسم الماضي".

وواصل" عندما أبلغني سعيد سمير بالخروج من قائمة الفريق كان الموضوع به كرامتي وحرزنت للغايه، وكان لابد أن يبلغني المدير الفني أو أحد المسئولين".

وتابع" عندما أبعدني موسيماني من قائمة أحد المباريات علمت أنني لن أكون متواجد مع الفريق وقررت البحث عن عرض جديد، وخرجت لمدة 3 سنوات من أجل اللعب مع النادي الأهلي بشكل مستمر".

وواصل" أنا أتبهدلت إعارت كتيرة علشان أكون متواجد مع النادي الأهلي، وسعيد بدعم الجميع لي وكنت في بعض الأحيان لم أخوض التدريبات مع الفريق الأول وأكتفي بالجري خلف المرمى فقط بناء على طلب المدير الفني".

واختتم" أسعى للعودة للأهلي من جديد وأكون المهاجم الأساسي للفريق والأهم هو الظهور بشكل جيد أمام الجميع وتمثيل منتخب مصر".