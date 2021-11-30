/663768/كأس-العرب-سيف-الجزيري-أفضل-لاعب-بمباراة-تونس-وموريتانيا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح لاعب الزمالك أن يقدم لقاء مميز، وأستطاع أن يسجل هدفين بشكل رائع وساهم بشكل كبير في فوز تونس بخماسية مقابل هدف.

أهداف المباراة:

وافتتح الدولي التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 39 من عمر المباراة.

وجاء محمد فراس بالعربي بالهدف الثاني في اللقاء، في الدقيقة الـ 42 من عمر اللقاء، وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

وسجل محمد فراس بالعرب بالهدف الثاني له في المباراة والرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ 51، وسجل يوسف المساكني الهدف الخامس في اللقاء ليختتم نتيجة وسجل نسور قرطاجه في المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع من المباراة.

في حين سجل المنتخب الموريتاني الهدف الوحيد له في المباراة في الدقيقة الثانية عشر من عمر المباراة، عن طريق شيخ الخليل مولاي أحمد.

تشكيل منتخب تونس في المباراة:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفي.

خط الدفاع: بلال العيقة، ياسين مرياح، حمزة المثلوثي.

خط الوسط:فخر بن يوسيف، بن رمضان، بن حميدة، فرجاني ساسي. فراس بالعربي، حنبعل مجبري

في الهجوم: سيف الدين الجزيري.

حقق المنتخب التونسي الفوز على منتخب زامبيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات الدور الأول، من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وافتتح عيسى العيدوني سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 18 من عمر المباراة، وجاء محمد دراغر بالهدف الثاني، في الدقيقة الـ 31 من عمر اللقاء.

ودخل على معلول لاعب النادي الأهلي خلال المباراة بدلاً من فخر الدين بن يوسق لاعب بيراميدز الذي بدأ بشكل أساسي مع سيف الجزيري لاعب الزمالك، وقدموا أداء رائع في إنذار شديد اللهجة لجميع المنتخبات المشاركة.