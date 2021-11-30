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ناقشت لجنة الإتصالات بمجلس النواب، طلب الإحاطة القدم من النائب محمود سعد بشأن عدم حل مشكلة ضعف شبكات المحمول الأربعة بدائرة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
وأكد النائب الانقطاعات المستمره للشبكات في الدائرة، مشيرا إلى أن الدائرة ها 10 مجالس محليةوليس بها شبكة نهائياوهو أيضا ما اتفق عليه معه النائب محمد يسري عبادة، أمين سر لجنة الاتصالات، الذي أكد سوء الشبكات فضلا عن عدم وجود جداول زمنية.
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وقال النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اعتماد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة فى الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول بمصر، والمستهدف إتاحتها للشركات سوف يكون لها تأثير إيجابى على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن بعد إتاحتها. وأضاف بدوى أن الفترة القادمة ستشهد مرحلة مختلفة فى مسألة تحسن الشبكاب على مستوى الجمهورية.
اتصالات النواب تناقش أزمات الشبكات بالبحيرة والأعضاء:"ميصحش كدا"
وعقب ممثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بتأكيده أنه من المفترض أن يشعر المواطنين تدريجيا بتحسن فى الشبكات بداية من الآن، لتكون بكامل قوتها مع مطلع العام القادم.
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